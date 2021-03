Depuis plus d'un siècle, en l'occurrence depuis 1911, l’IPES d’Ath prodigue un enseignement reconnu au service du monde agricole. Agriculture, mécanique agricole, sylviculture, élevage, agronomie ou encore arboristerie sont les orientations que les élèves, futurs agriculteurs ou agronomes, peuvent suivre et poursuivre en supérieur au sein de la Haute Ecole Condorcet. Ce métier exigeant requiert des compétences scientifiques, agronomiques mais aussi numériques à l’heure du développement croissant des innovations technologiques.

Pour répondre à cette évolution du métier, la ferme expérimentale et pédagogique du CREPA-CARAH (Ath), véritable outil de formation pour ces élèves, a souhaité tirer profit de ces innovations pour entrer de plein pied dans l’agriculture moderne.

"C’est l’avenir de savoir manipuler les outils technologiques, nos élèves doivent s’y former et avoir acquis une série de compétences pour s’installer dans leur future exploitation agricole. Ces innovations vont non seulement leur faciliter la vie mais également rendre moins pénible leur travail", explique Christophe Hut, professeur à l’IPES d’Ath et coordinateur de la ferme pédagogique.

Au quotidien, les vaches de la ferme portent un collier connecté qui fournit une série de données digitales indiquant leur état de santé général, la détection de maladies ou encore leur cycle de reproduction pour faciliter l’insémination artificielle. Les étudiants y ont accès sur un écran au sein de la ferme pour passer leurs épreuves.

Autre investissement qui fait gagner du temps, les robots. La ferme s’est équipée récemment d’un robot racleur à lisier et d’un robot repousse fourrage pour faciliter le travail dans l’étable. "Pour le bien-être des vaches laitières, la propreté des étables est indispensable. Le robot racleur permet un entretien constant. Repousser le fourrage des bêtes à la pelle est chronophage. Le robot repousse fourrage installé en ce début du mois de mars va également stimuler l’appétit des vaches", poursuit Christophe.

Dans quelques semaines, c’est un robot de traite automatisé qui complétera le dispositif technologique de la ferme du CREPA-CARAH. Encore un outil, qui complémentairement aux autres, va libérer l’agriculteur de l’astreinte de la traite mais aussi favoriser, voire augmenter, la production laitière vu que l’animal pourra s’y rendre librement.

"La précision dans le travail agricole est indispensable. Nous allons prochainement acquérir un simulateur de conduite d'engins agricoles, sylvicoles et horticoles. Pouvoir reproduire en classe la conduite des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des chargeurs télescopiques ou encore des abatteuses forestières est vraiment indispensable pour donner à nos élèves une formation complète et de qualité", confie Claude Michiels, enseignant coordinnateur en agriculture à l’IPES.

Avec d’autres outils de pointe tels un drone destiné au suivi précis des cultures, des stations météos connectées VigiMap, les activités agricoles développées au sein de la ferme pédagogique et expérimentale par le CREPA-CARAH et les sections agronomiques, en particulier l’agriculture, développées à l’IPES Ath sont résolument comme on peut le constater tournées vers l’avenir !