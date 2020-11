Le retour en force de l’épidémie de coronavirus oblige aussi les services communaux à s’adapter et à poursuivre leurs missions envers la population athoise malgré le durcissement des règles sanitaires. Suite aux dernières mesures entérinées par le comité de comité national de concertation pour endiguer cette seconde vague et éviter la saturation des hôpitaux, la Ville a de nouveau dû restreindre physiquement l’accès au centre administratif de la rue de Pintamont afin de pouvoir garantir la sécurité du personnel mais aussi des visiteurs.

Dans la mesure du possible, il est demandé aux habitants d’éviter les déplacements et de privilégier les contacts avec l’administration communale via les canaux suivants: par mail (info@ath.be), via les e-guichets accessibles à partir du site www.ath.be (Population - État civil / cartes riverains du service mobilité) ou encore par téléphone.

Afin de faciliter les échanges, n’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées téléphoniques dans vos courriers électroniques. Depuis ce 3 novembre, il est possible de joindre de 8h à 16h l’accueil du centre administratif au 068/68.10.10

Le service Population est ouvert sur rendez-vous de 8h à 13h, sauf le samedi ou les permanences restent provisoirement supprimées. Tous les autres services communaux sont accessibles par téléphone de 8h à 12h et de 13h à 16h, par mail ou sur rendez-vous si absolument nécessaire en téléphonant ou en en envoyant un mail.

En ce qui concerne les mesures d’hygiène et de sécurité, le port du masque est obligatoire dans les locaux du centre administratif, tout comme se laver les mains a l’accueil, respecter les mesures de distanciation, les modes de circulation et les demandes formulées par le personnel communal.

Ajoutons que l’accès aux sanitaires est temporairement inaccessible au public. Toute personne faisant fi de ces consignes se verra refuser l’accès aux différents locaux. Par ailleurs, le paiement électronique est privilégié afin d’éviter les contacts digitaux. Le dispostif est désinfecté avant tout nouvel utilisateur.

Suite aux mesures sanitaires actuelles, le SPF Intérieur autorise le report jusqu’en décembre du renouvellement des cartes d’identité et de la mise à jour de la puce. Les voyages étant fortement déconseillés, le service population demande de postposer votre visite sais si le motif d’obtention justifie l’extrême urgence.