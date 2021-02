Comme annoncé précédemment, le grand hall d'exposition situé au zoning des Primevères (Ceva) se prépare à accueillir un centre de vaccination. Idéalemet situé en tout en offrant l'espace nécessaire, le site fonctionnera sept jours sur sept et permettra au personnel (para)médical de vacciner quotidiennement 150 personnes contre le coronavirus sous la supervision de l'association des médecins généralistes du Val de Dendre présidée par le docteur flobecquois Xavier Vancoppenolle.

Début février, la Task Force Covid avait déjà lancé un appel en vue de recruter des personnes bénévoles correspondant à différents profils (médecin, infirmier, étudiant en médecine, retraité du monde hospitalier, etc.) afin d'apporter une aide précieuse au sein des pôles de vaccination qui seront prochainement opérationnels dans la capitale du Pays vert et dans trois autres villes de Wallonie Picarde: Tournai, Mouscron et Comines.

Cette fois, c'est la ville d'Ath qui annonce une nouvelle campagne de recrutement qui s'adresse aux élèves de l'enseignement supérieur privés de jobs d'étudiant en raison de la crise sanitaire. De quoi offrir à ces jeunes scolarisés l'opportunité de gagner un peu d'argent tout en se rendant très utiles.

Concrètement, la Ville recherche pour son centre de vaccination des étudiants disponibles entre le 15 mars et le 31 décembre afin d’assurer des tâches d’agents administratifs, de sécurité/stewards et de techniciens IT. Les prestations seront à effectuer du lundi au samedi de 8h à 20h, selon des horaires qui restent encore à définir.

Pour postuler, il est demandé aux candidats intéressés qui possèdent les compétences requises d'envoyer une lettre de motivation - assortie d'un CV, d'une photo et d'un extrait de casier judiciaire - au directeur général de la ville d'Ath Bruno Boël à l’adresse bboel@ath.be avant le 22 février à minuit. Les candidatures peuvent également être transmises par pli postal au centre administratif (rue de Pintamont 54 à 7800 Ath).

Signalons encore que le casier judiciaire (vierge de préférence!) pourra être fourni ultérieurement mais avant la signature du contrat. L’étudiant devra également fournir la preuve que son contingent d’heures admissibles pour l’année 2021 n’est pas dépassé au moyen de l’attestation à télécharger sur le site de l’ONSS www.mysocialsecurity.be/student/fr