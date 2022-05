Sortilèges, c’est LE festival emblématique et incontournable en Wallonie picarde du jeudi de l’Ascension, organisé par la Maison Culturelle et la Ville d’Ath. Au programme : théâtre de rue, spectacles forains, cirque, musique, déambulations rythmées, Tremplin, ateliers, Espace familles, compagnies belges et étrangères, et surtout un esprit de fête sous le signe des retrouvailles. Plus de 40 compagnies, 200 artistes et 90 représentations !

Exceptionnellement, le festival s’organise sur deux jours, sur un site fermé, à l’Esplanade, et sur réservation payante. Deux journées différentes, mais tout aussi attrayantes qui permettront à tous de s’évader, de flâner et de respirer un air de liberté retrouvée.

En début d’année, pour préparer Sortilèges, la Maison Culturelle d’Ath (MCA) doit déposer auprès de la Ville et des services de sécurité, une demande d’autorisation précisant les modalités d’organisation. Elle devait prendre en compte les baromètres COVID, soit orange et rouge. En bref, cela impliquait une limitation des jauges, un circuit des publics, un contrôle du CST, et bien d’autres contraintes à respecter… Dans cette situation, la seule possibilité était un site fermé, avec une limitation du public et sur 2 jours.

Suite à la mise en application du baromètre jaune, on pourrait croire qu’il est possible de revenir à la formule habituelle. Un festival comme Sortilèges représente une très lourde organisation : horaires, planning, lieux, etc. Tout un travail d’orfèvrerie culturelle auquel s’applique l’équipe des arts de la rue de la MCA. Un travail impossible à réaliser en un mois, sans oublier les artistes qui doivent, eux aussi, s’organiser.

En raison de ces restrictions et pour le confort du public, les places sont limitées. Une réservation est donc devenue nécessaire. De plus, organiser un festival coûte très cher. Pour chaque édition, la MCA recherche des moyens financiers pour le proposer gratuitement. Les aides obtenues pour cet événement diminuent chaque année, alors que les charges continuent d’augmenter… Une possibilité était de réduire le nombre de spectacles pour limiter les dépenses. Cela aurait été injuste pour les artistes. La MCA comprend la déception de ceux qui souhaitent la gratuité. Comme pour toutes ses activités, il y a toujours une collaboration avec les partenaires sociaux pour rendre la Culture accessible à tous, notamment avec Article 27.

Réservations au 068 68 19 98 – billet@mcath.be - www.sortileges.be

10€/jour – 15€/2 jours – Gratuit moins 12 ans – 1,25€ Article 27