Le Collège provincial va débloquer une somme de 17 500 € en matière d’accompagnement des migrants en transit.

Serge Hustache, président du collège provincial, a fait plusieurs annonces à propos des mesures mises en place pour soutenir les organismes d’aide aux migrants.

Notre province consacre l’essentiel de ses moyens dans le domaine social aux publics les plus fragilisés du Hainaut et il nous apparaissait logique et élémentaire aussi de venir en aide à ceux qui traversent aujourd’hui notre territoire dans des conditions épouvantables pour fuir la misère, indique Serge Hustache. C’est ainsi que notre Conseil provincial a récemment adopté, à l’initiative de ma collègue Dorothée De Rodder, une motion visant à déclarer le Hainaut Province hospitalière. Nous voulons poser des actes concrets. J’ai donc souhaité répondre positivement à l’appel de la Conférence des Bourgmestres et élus territoriaux de Wapi en demandant au Collège provincial de débloquer une somme de 17 500 € qui correspond à 50 % de l’effort demandé aux 23 communes de Wallonie picarde.