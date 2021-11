La Ville d’Ath participe cette semaine au projet de BEWAPP « le marathon de la Propreté : incivilités plus d’excuses ! » Du 22 au 26 novembre, les gardiens de la paix et autres agents communaux sillonneront des rues de notre commune répertoriées comme « points noirs » et constateront les incivilités. Ils apposeront des autocollants « STOP » invitant les contrevenants à enlever leurs dépôts sauvages.

"La propreté publique et par là, la lutte contre les dépôts sauvages, est une priorité de notre belle Ville", déclare Bruno Lefebvre, bourgmestre de la Cité des Géants. "Nous avons la chance de vivre dans une Cité attractive. Notre « Pays Vert », reconnu aujourd’hui partout dans la région, doit le rester et ne pas être continuellement souillé par quelques irrespectueux. Actuellement nos services sortent quelques 200 fois chaque année – presque chaque jour ouvrable - pour ramasser et nettoyer des dépôts sauvages. Ce n’est pas acceptable et nous devons tout faire pour sensibiliser les contrevenants aux risques qu’ils encourent. Il n’y a aucune excuse, nous disposons aujourd’hui de Points d’Apports volontaires à différents endroits de notre territoire et le Parc à conteneurs reste accessible tout à fait gratuitement".

La Ville reste vigilante

Le service Propreté passera ensuite pour vérifier si les dépôts ont été enlevés. Si ce n’est pas le cas, une fouille systématique des sacs sera exécutée et en cas d’identification, la Police verbalisera en vue de sanctions administratives et enlèvement aux frais des contrevenants. Des imprimés « toutes-boîtes » seront par après distribués aux riverains pour rappeler les règles d’usage et ainsi monter que la Ville reste vigilante et manifeste son souci d’une ville propre et conviviale.

"La lutte contre les incivilités environnementales et la malpropreté nécessite la coordination de différents services communaux (Mobilité – Propreté – Technique) avec notre zone de police", précise Christophe Degand, Echevin en charge de la gestion des déchets et de la propreté publique. Une task force « mobilité-propreté-sécurité » a donc été mise en place pour participer au marathon de la Propreté organisé par BEWAPP. Il est important d’assurer une cohérence entre la gestion quotidienne de la Propreté publique, la sensibilisation du public et la répression ( sanctions administratives). Cette action sur le terrain s’inscrit dans notre Plan Local de Propreté. Outre le volet répressif, c’est aussi l’occasion de sensibiliser la population et d’insister sur le besoin d’adapter les comportements et les mauvaises habitudes pour améliorer encore le vivre ensemble et notre cadre de vie. Grâce au partenariat avec BEWAPP, des cendriers de poche, des poubelles de voitures et des distributeurs de sacs à crottes seront distribués gratuitement".