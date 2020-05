Les contrôles du stationnement réglementé par les horodateurs seront néanmoins préventifs durant cette première semaine

Suspendu depuis le début du confinement, le contrôle du parking payant a repris ce lundi 11 mai afin de rendre aux commerçants un espace de stationnement pour leur clientèle au détriment des voitures « ventouses ».

Pour rappel, les horodateurs doivent être alimentés du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, sauf les jours fériés.

Conscientes que de mauvaises habitudes ont été prises par certains, les autorités communales ont décidé que le contrôle sera préventif durant une semaine mais à partir du 18 mai, la verbalisation, au tarif à la journée de 30€, sera à nouveau appliquée à ceux qui en font le choix en ne profitant pas des nombreuses autres options de stationnement.

En plus des 30 premières minutes offertes partout dans l’intra-muros et de l’heure gratuite sur le temps de midi, la Ville rappelle que de nombreux parkings gratuits sont accessibles à la périphérie du centre-ville.

Voici le rappel des tarifs en fiction des différentes zones.

Zones rouge et orange : 0.90€ pour la première heure de stationnement, 1.20€ pour la deuxième heure et 1.50€ pour la troisième heure avec une durée maximale de 3h pour un total de 3,60 €.

Zones verte : 0.50€ / heure avec une durée maximale de 7h, soient 3,50 € pour la journée (de 8h à 17h avec gratuité entre 12h et 13h)

Zones jaune : 0.50 € pour 4h ou 1 € pour la journée (de 9h à 17h avec gratuité entre 12h et 13h) avec une durée maximale de 7h

Recommandations d’hygiène à l’horodateur

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Ville conseille fortement aux utilisateurs des horodateurs de porter des gants jetables ou d’utiliser un mouchoir en papier jetable. Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique avant et après manipulation du clavier font également partie des gestes à appliquer.

Pour assurer au mieux le respect de la distanciation sociale (1,5 m entre les personnes), les trottoirs de certaines rues du centre-ville sont élargis là où des files risquent de se former devant des commerces, afin de préserver leur attractivité tout en maintenant des mesures de distanciation les plus élevées possible.

Concrètement, le parking n’est plus permis dans les voiries suivantes : rue du Pont-Quelin, rue aux Gades et rue du Moulin (coté droit de la voirie). Vu que l'Horeca ne rouvre pas, le parking de la Grand-Place et celui du Quai Saint-Jacques devraient pouvoir absorber la demande. Cette mesure sera régulièrement évaluée par les services compétents.

La possibilité pourrait être envisagée par la suite d’accorder aux commerçants d’occuper des espaces extérieurs moyennant des modalités à définir au cas par cas et selon ce qui sera permis par le Conseil National de Sécurité.

B.D