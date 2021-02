Voilà bien longtemps que la neige n'était plus tombée de manière aussi abondante dans nos contrées. Ce lundi matin, les habitants de l'entité athoise se sont réveillés en découvrant que leur Pays Vert ne l'était plus vraiment et qu'il s'était transformé comme par magie en pays blanc immaculé. Aussi beau soit-il à admirer, l'épais manteau neigeux recouvrant les routes verglacées a rendu la conduite automobile délicate pour tous ceux qui ont dû prendre le chemin de l'école ou du travail.

Fort heureusement, la Ville a pris les devants en déneigeant prioritairement durant la nuit les axes prioritaires tels que les chaussées de Valenciennes, de Mons, de Tournai et de Bruxelles mais également les itinéraires de bus, sans oublier certains points plus délicats comme les ponts ou encore les abords des établissements scolaires.

A partir de 3h du matin, les trois sableuses communales sont entrées en action et ont parcouru le territoire de l'entité pour dégager les voiries principales et autres tronçons stratégiques. "Des partenaires privés avec lesquels nous avons des accords lorsque surviennent de pareilles situations complètent ce dispositif afin de couvrir une bonne partie de nos 650 km de voiries. A cela, il faut bien entendu ajouter le personnel à pied qui dégage les trottoirs glissants de même que les abords des écoles", indique le bourgmestre Bruno Lefèbvre.

Les autorités communales attirent encore l'attention sur le fait que le sel ne fait effet que si les véhicules circulent aux endroits où celui-ci été répandu. Par conséquent, il n'est donc pas impossible qu'il n'agisse pas sur certaines voiries moins fréquentées même si les équipes font leur maximum pour permettre aux usagers de la route de se déplacer dans les meilleures conditions possibles de circulation.