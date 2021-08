Port du masque en intramuros et sur l’itinéraire des géants, cortèges dispersés afin d’éviter les rassemblements : cette édition 2021 de la ducasse ne ressemblait évidemment pas aux autres. En plus, la pluie s’est invitée sur le parcours ce dimanche matin.

Le bourgmestre athois, Bruno Lefèbvre, qui s'est notamment recueilli au pied de la stèle près des pompiers, était bien conscient du caractère forcément différent de cette ducasse, mais il tenait une fois de plus à défendre le plan B. Il était présent pour assister au départ des différents groupes. "Le plan A n’était pas possible et ce plan B a le mérite d’exister, soulignait le bourgmestre. Quand on voit le nombre de personnes qui attendent la sortie des géants du hangar et celles que j’ai déjà pu apercevoir le long des parcours, je crois que l’objectif est atteint et que nous avons pu partager notre bonheur d’être là avec les Athois. Il était tout de même important d’aller vers une organisation, même différente. Beaucoup n’auraient pas compris qu’on ne fasse rien. Ici, dans le respect des règles sanitaires bien entendu, ce plan B était le bienvenu après 18 mois de crise sanitaire."

© Devaux

Pas de défilé cette année pour Maisson Baudelet, alias le Sauvage, avec la barque des pêcheurs napolitains et les marins, mais une présence tout de même de la part du groupe pour apporter du soutien aux géants. "Par rapport aux conditions actuelles, vu que nous sortons avec un char, il n’aurait pas été possible de défiler dans le contexte de cette ducasse différente, explique Maisson. Evidemment, ce dimanche matin, il y avait un petit pincement au cœur puisque les autres années, on voit tout ces groupes depuis notre char. Honnêtement, ça faisait un peu bizarre. Mais d’un autre côté, nous étions contents de voir les géants. Pour marquer le coup, nous sommes venus en civil, avec juste nos chemises pour montrer que le groupe était tout de même là afin d’apporter son soutien aux géants qui défilaient. Nous avons fait le tour des groupes. Nous croisons bien entendu les doigts pour pouvoir vivre une prochaine édition dans d’autres conditions."

© Devaux

© Devaux