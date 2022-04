Le budget communal 2022 avait "seulement" été approuvé à la fin du mois de février, notamment afin de pouvoir disposer de toutes les données liées aux aides sollicitées dans le cadre du plan "Oxygène" de la Région. "Pour bénéficier d’une aide Oxygène, le fonds de réserve ordinaire a été complètement utilisé (à concurrence de 500 604 €) et une aide dans le cadre du plan Oxygène de 1 761 199 € a été demandée" expliquait la majorité PS-MR-Écolo. "Ce prélèvement et cette aide permettent de présenter un budget 2022 avec un déficit à l’exercice propre de 500 604,40 € et un boni global de 1 496 237 €."