A la veille de la rentrée des classes, le bourgmestre d’Ath vient de prendre une nouvelle ordonnance de police dans le cadre de la crise sanitaire. A partir de ce mardi 1er septembre, en complément des mesures fédérales, le port du masque sera obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans qui circule à proximité immédiate des entrées et des sorties des établissements scolaires (tous réseaux confondus) implantés sur le territoire de l’entité.

Cette obligation sera d’application les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h et de 15h à 16h30, de même que le mercredi de 7h30 à 9h et de 11h30 à 13h30. Le bourgmestre de la capitale du Pays Vert justifie cette disposition compte-tenu de l’accroissement inévitable de personnes se trouvant en même temps sur un périmètre géographiquement limité que génère la fréquentation scolaire.

“Outre le fait que les entrées et sorties d’écoles provoquent des rassemblements aux heures de pointe, il est normal de prendre dès la rentrée de telles mesures pour protéger la santé des enseignant(e)s et du personnel pédagogique”, considère Bruno Lefèbvre.