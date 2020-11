Il n’aura fallu que quelques mois au Quai N4 pour devenir une adresse incontournable dans le paysage culinaire belge. Le nouveau restaurant gastronomique de la cité des Géants ayant ouvert ses portes en juin dernier, au sortir du premier confinement, vient de faire son entrée à la vitesse du TGV au célèbre Gault & Millau. En plus d’en faire s'il vous plait sa découverte wallonne de l’année, le célèbre guide jaune que tous les fins gourmets se doivent de posséder, a attribué une note de 13,5/20 aux patrons de l’établissement ayant pignon au quai Saint-Jacques, à deux pas de la Grand-Place.

Pour ses responsables, voila une récompense bien méritée et extrêmement motivante à l’heure où le secteur Horeca traverse une période extrêmement difficile à cause de la crise sanitaire tout en attendant avec impatience le feu vert du gouvernement fédéral pour pouvoir rouvrir. En attendant, l’équipe du Quai N4 tenu par les deux jeunes chefs Maxence Bouralha et Charles-Maxime Legrand, propose à sa clientèle des menus Take away.

Pour rappel, le Quai N4 fait partie des 21 restaurants de Wallonie Picarde primés dans ce nouveau Gault & Millau.