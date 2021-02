Dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés, le gouvernement wallon a pris certaines décisions permettant aux maisons de repos et de soins ainsi qu’aux structures d’hébergement pour adultes de faire appel aux services de l’Agence locale pour l’emploi jusqu’au 30 juin 2021. La liste des ces structures a été déterminées par l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ).

Certaines structures sélectionnées par l’AVIQ ont bénéficié de chèques ALE gratuits subsidiés par la Région Wallonne. Au total, 5000 chèques ALE ont ainsi été offerts aux structures concernées. Sur la vingtaine de structures présentes sur le territoire du Val de Dendre pouvant désormais faire appel aux services de l’ALE, aucune n’a eu l’opportunité de bénéficier de chèques gratuits.

Les ALE du Val de Dendre regroupant les ALE des communes de Ath, Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes et Lessines ont décidé d’offrir elles-mêmes les chèques gratuits aux structures d’accueil implantées sur leur territoire. Près de 1000 chèques gratuits correspondant à autant d’heures de travail viendront se rajouter aux 5.000 chèques déjà offerts dans le cadre de la mesure initiée par la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

Afin d’augmenter les ressources humaines disponibles pour travailler en ALE dans ces structures, le gouvernement wallon a également assoupli les conditions d’inscription en ALE et ce jusqu’à la date du 30 juin. Les demandeurs d’emploi âgés de moins de 45 ans pourront s’inscrire à l’ALE à condition qu'ils soint inscrits depuis un an comme demandeur d’emploi inoccupé et qu’ils bénéficient d’au moins un jour de chômage. Pour les demandeurs d’emploi de âgés de 45 ans et plus, les conditions restent inchangées. A savoir qu'ils doivent justifier six mois de chômage complet indemnisé.

Les ALE recherchent actuellement des travailleurs pour tout type d’activités. Parmi les plus demandées, on peut citer l'encadrement d’enfants dans les écoles, l'entretien d’espaces communs d’immeubles, de locaux dans les établissements scolaires, les ASBL et associations. Sans oublier le jardinage, des petits travaux et travaux de manutention en tous genres ou encore une aide en appui des services communaux.

Rappelons que le travail sous statut ALE permet aux prestataires d’obtenir un supplément de revenu de 2583 € net par an pour 630h de travail, soit le maximum d’heures de travail autorisé en ALE. Pour s’inscrire à l’Agence locale pour l’emploi, le demandeur d’emploi peut prendre contact avec l’ALE de sa commune qui lui fixera un rendez-vous pour analyser sa candidature.

Si vous êtes un particulier et que vous souhaitez faire appel aux services de l’ALE, différentes activités vous sont proposées: travaux de jardinage, entretien et rangement de caves, de greniers, de terrasses et de garages. Des petits travaux d’entretien dans votre habitation peuvent également être effectués (peinture, pose de papier peint, petits travaux de réparation, etc), de même que des travaux d'aménagement à l'intérieur de celle-ci comme par exemple accrocher une barre de tenture ou monter un meuble. Les travailleurs ALE sont également habilités à assurer des garderie d’enfants au domicile des parents tout en apportant une aide aux personnes vieillissantes.

Ajoutons encore que les Agences locales pour l’emploi peuvent également mettre du personnel à disposition des écoles, des ASBL, des associations non-commerciales, des communs d’immeubles, des services communaux, des agriculteurs et des horticulteurs. La liste des services dont peuvent bénéficier les utilisateurs peut être obtenue auprès de l’ALE de votre commune.

Pour bénéficier des services de l’ALE, il suffit de prendre contact par téléphone ou par mail avec l’ALE de votre commune afin d’obtenir un formulaire d’utilisateur à remplir en mentionnant les tâches que vous désirez faire accomplir. Si vous connaissez une personne disposée à exécuter le travail et inscrite à l’ALE, sachez qu'elle peut effectuer l’activité. Si vous n’avez pas de candidat à proposer, l’ALE cherchera la personne la plus indiquée. Les modalités d’inscription vous seront communiquées par l’ALE de votre commune.

A noter que d'un point de vue fiscal, les particuliers faisant appel à l’ALE peuvent déduire une partie des dépenses effectuées de leurs impôts.