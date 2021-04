"Dès mes seize ans, j'étais accro au shopping même si mes dépenses étaient moins conséquentes que maintenant. Quand j'allais faire les magasins, je me sentais obligée de sortir avec un article. J'ai toujours aimé les vêtements étant petite. Ma maman tenait d'ailleurs une boutique de prêt-à-porter donc, je pense que c'est une suite logique", déclare Lara Der Stichelen.



En faisant du shopping, Lara est toujours comblée par ses achats. Bien qu'elle soit accro, la jeune femme ne semble pas avoir un dressing conséquent. Elle préfère plutôt changer de style et de vêtements assez régulièrement.



"Lorsque j'achète, je me sens heureuse et satisfaite de chaque article. En général, quand je passe une mauvaise journée, je vais faire un peu de shopping et je me sens tout de suite mieux. Je n'ai absolument aucun manque à combler, j'aime juste énormément faire les magasins. Ma garde-robe n'est pas si conséquente que cela. En effet, je porte mes pièces entre trois et cinq fois puis, je les revends. Ceci dit, j'ai une pièce consacrée aux vêtements, aux bijoux et aux chaussures".



D'importantes dépenses



Le shopping rime bien souvent avec les dépenses. D'ailleurs, la jeune femme peut mettre beaucoup d'argent dans ses achats. Pour cette dernière, il n'est pas question de se priver.



"Je ne fais absolument rien pour éviter d'acheter et je n'essaye pas d'y résister sauf si j'ai eu une grosse dépense imprévue dans le mois. Tant que j'arrive à mettre de côté, je dépense sans compter et je ne fais pas attention aux prix des articles. Parfois, je dépense de très grosses sommes sur deux heures de shopping. La plus grosse dépense était de 1 200 euros en une après-midi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la période des soldes ne m'influence pas spécialement. Souvent, les articles qui m'intéressent ne sont pas soldés", ajoute Lara.



Même si Internet peut ravir de nombreuses amatrices du shopping grâce aux multiples boutiques en ligne, Lara est plus attirée par les commerces physiques.



"Je ne suis pas une grande adepte de l'achat en ligne. Je préfère faire mes achats dans des boutiques physiques car cela me permet de voir la qualité de l'article. Par contre, je suis énormément les réseaux sociaux et les influenceuses. La plupart des vêtements que j'achète ou que je commande, sont portés par des influenceuses", conclut Lara, accro au shopping.

Une fois les pulls d'hiver au fond des placards et le retour du soleil, les amatrices de mode ressortent leurs tenues fleuries et légères. Un bon nombre d'entre elles se précipitent également dans les boutiques pour redynamiser leur garde-robe et faire des séances de shopping. Pour Lara, originaire d'Ath, le shopping est plus qu'une passion mais une véritable addiction depuis son adolescence.