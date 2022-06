Pour les enfants (accompagnés d’un adulte : "

Au total, plusieurs dizaines de rendez-vous à l’intérieur ou en plein air sont proposés par les acteurs culturels athois.Ath, une cité imprenable !" 6/7 et 8 juillet, avec une animatrice pédagogique. La tour Burbant était un lieu hautement stratégique pour Baudouin IV, Comte de Hainaut. C'est ici qu'il fait bâtir l'édifice en 1166. Grâce à des mises en situation, les visiteurs sont invités, en famille, à penser une cité imprenable comme l'aurait fait le Seigneur. Rendez-vous au pied de la tour Burbant, rue du Gouvernement. Immersion garantie ! Prix : 5€/p (à partir de 6 ans)

"Pierre & le secret des carrières" (Maffle–Musée de la Pierre). 13/14 et 15 juillet, avec atelier à l’issue de la visite. Pierre, le petit tailleur de pierre, attend les familles pour une visite qui se veut ludique. Chacun reçoit son carnet de route divertissant pour découvrir… le secret des carrières. A l’issue de la visite, les plus jeunes sont invités à réaliser leur petit bas-relief. Prix : 5 €/p (à partir de 8 ans).

"Art et végétal" - Totemus, une deuxième chasse accessible dès juillet. Ath, comme vous ne l’avez jamais vue. Les chasses « Totemus » sont à mi-chemin entre les jeux de piste et le géocoaching. Après « Ath, elle a tout d’une géante » créée en 2021 voici :« Art & végétal » (1h30 de marche). Tout l’été, le lierre se déploie, les roses embaument, le houblon grimpe… la chasse « Art et Végétal » offre un beau regard sur l’art et le monde horticole dans des lieux isolés pourtant situés en plein cœur de la ville d’Ath. Amusement garanti, seul, en famille ou entre amis, … L’application est 100% gratuite. Cette proposition destinée aux familles est une belle valorisation de travail réalisé par la Maison Culturelle d’Ath et le service des Espaces Verts de la Ville, dans le cadre de la biennale de l’art et du végétal. Avec l’Office de Tourisme d’Ath.

Pour tous les publics, on retrouve le "Pass combiné exposition & visite de brasserie" les 1er& 9 juillet avec guides et dégustations. Espace gallo-romain/Brasserie des Légendes. Prêts pour une découverte à travers l’histoire de la bière depuis les premières traces archéologiques jusqu’aux brasseries actuelles ? C’est le moment d’embarquer pour un voyage dans le temps qui débute à l’Espace gallo-romain et qui se poursuit dans une brasserie actuelle, la Brasserie des Légendes. Pour un adulte, 15€ pour la journée complète : 9€ à l'Espace gallo-romain, 6€ à la Brasserie des Légendes - Pour un enfant de 8 à 16 ans, 4€ pour la journée : 2€ à l'Espace gallo-romain, 2€ à la Brasserie des Légendes

"Secrets d’histoire". 6/9 et 10 juillet avec guide. Philippe le Bon, Charles Quint ou Louis XIV, tous ces grands personnages ont séjourné un jour à Ath ! Au fil des siècles, architectes, artistes et artisans y ont laissé des traces remarquables. Durant 1h30, la promenade vous emmène à la découverte de ce passé trop méconnu de notre patrimoine. Rendez-vous au pied de l'église Saint Julien. Prix : 5€/p (à partir de 8 ans).