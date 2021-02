Crise sanitaire oblige, les soldats du feu de la cité des Géants n'ont pas été en mesure comme par le passé de vendre en porte à porte l'édition 2021 de leur traditionnel calendrier. Qu'à cela ne tienne, l'Amicale des pompiers athois a trouvé une alternative en les distribuant pour la première fois gratuitement en toute-boîte aux habitants de l'entité. Une manière astucieuse de maintenir ce rendez-vous annuel toujours très apprécié de la population tout en garantissant le respect des distanciations sociales imposées par l'épidémie du Covid-19.

En échange de ce cadeau, les citoyens étaient invités à faire un don et ils ne s'en sont pas privés comme en témoignent les retours extrêmement positifs en provenance de la caserne de la capitale du Pays Vert. A l'issue de l'opération, les hommes du service-incendie ont eu la très agréable surprise de constater que la population locale avait fait preuve d'une grande générosité à leur égard et que l'afflux de dons dépassait même les frontières athoises.

En cette période morose qui impacte petits et grands, les pompiers ont tenus à remercier du fond du cœur l'ensemble de la population pour ses marques de soutien. De ces très nombreux dons reçus, six vélos et une enceinte musicale ont ainsi pu être offerts à l’ASBL « La Fermette », une association qui encadre des enfants placés par les juges de la jeunesse suite à des difficultés importantes.

Touchés par ce formidable élan de solidarité de la population qui s'est manifestée lors de la distribution de leur calendrier, les firemen encouragent à leur tour les Athoises et les Athois à tenir le coup face à cette crise sanitaire qui dure depuis maintenant bientôt un an.