Durant les vacances de Pâques, la Maison culturelle d'Ath qui est le gestionnaire du cinéma l'Ecran a eu l'excellente idée d'organiser des séance spéciales "parents non admis" pour les enfants de moins de 13 ans.

Après plusieurs mois de fermeture, le petit et dynamique complexe cinématographique situé au pied de la tour Burbant a pu rallumer son projecteur pour le plus grand bonheur des enfants de la cité des Géants. L'opération a rencontré un tel succès - plus de 800 mômes ont investi durant ces 15 jours la salle de l'Ecran dans le respect des mesures sanitaires - que l'équipe de la MCA a décidé de jouer les prolongations.

"Cette formule a ravi tant les parents que les enfants, ravis de pouvoir disposer de la salle rien que pour eux et d'assister à des projections en VIP", se réjouissent les organisateurs. Ces derniers avaient prévu un encadrement spécifique pour accueillir nos petit(e)s cinéphiles dans les meilleures conditions possibles. Les animateurs de la MCA se sont chargés de les installer, de rester avec eux en salle et de leur présenter les films sélectionnés.

Ces derniers en ont également profité pour attirer leur attention sur les coulisses de ces films tout en leur dévoilant les secrets de fabrication du 7ème art. Vu le succès rencontrée par cette opération, le centre culturel local a décidé de la poursuivre à l'issue des congés scolaires.

Jusqu'au dimanche 16 mai inclus, Lupin et Poly restent à l'affiche pour quelques séances de rattrapage. S’ajoutent à cela trois autres films inédits et non des moindres. Commençons par Okko et les fantômes, une production japonaise réalisée par le directeur d’animation de « Le vent se lève » du célèbre MiyazakI. Un film d'animation dans l’esprit des grandes œuvres du studio Ghibli portant un regard attendrissant sur la période de l’enfance.

Dans un tout autre genre, le cinéma l'Ecran projettera SpycIes, un film d’animation pétaradant à l'humour décalé digne des meilleurs films d’espionnage dont le doublage a été confié à Monsieur Poulpe et Davy Mourier. Egalement programmé, Reine d'un Eté, un film tout en finesse sur l’amitié et les relations garçons-filles à l’aube de l’adolescence.

Le nombre de places étant limité pour chaque séance, désormais programmée uniquement le week-end à 14h et à 16h, il est vivement conseillé de réserver ses tickets. Infos et réservations en ligne sur www.cinemalecran.be