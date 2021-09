Ils sont prévus pour 100 jours ouvrables. Le parking devrait donc être opérationnel début 2022.



Le stationnement aux abords de l’hôpital EpiCURA à Ath est, comment dire… difficile. Mais dans quelques mois, la donne sera positivement différente. Les travaux d’aménagement d’un nouveau parking payant de 136 places ont débuté à l’arrière du site, du côté de l’héliport.

"Ils sont prévus pour 100 jours ouvrables et on peut dès lors espérer leur concrétisation pour le début de l’année prochaine, confie Dominique Tesse, directeur des infrastructures chez EpiCURA. L’entrée et la sortie se feront via le rond-point des urgences et on en profitera aussi pour refaire la voirie qui retourne vers la rue Maria Thomée et qui est impactée par les chantiers actuels sur le site d’EpiCURA Ath."

Le personnel, qui se déplace pour plus de 90% en voiture, constitue une grosse "empreinte parking". Dans ce contexte, EpiCURA a réalisé une campagne de promotion de la mobilité douce, avec quelques demandes en la matière du côté de son personnel, notamment au niveau des vélos électriques. "Justement, le nouveau parking sera doté d’un abri sécurisé pour les vélos et de prises pour les vélos électriques", ajoute Dominique Tesse.