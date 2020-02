L'objectif de Top Women est de dénoncer les diktats de la beauté et de permettre aux participantes d'apprendre à s'accepter et s'aimer telles qu'elles sont.

A travers des ateliers, des coachings et des challenges elles reçoivent les outils pour jeter leurs complexes au placard et devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que la confiance et l'estime de soi sont les plus beaux atouts. 1300 femmes se sont inscrites au casting et 110 candidates prôneront la diversité et renverseront les normes des podiums en affichant leurs différences. La demi-finale se déroulera le samedi 15 février à L'Entrepôt, Quai de l'Entrepôt à Ath. La finale aura lieu le 16 mai à Enghien.

Le parrain de cette manifestation est David Jeanmotte

C'est déjà la sixième édition pour s'opposer au culte de la perfection et promouvoir l'acceptation de soi.

Plus qu’un défilé, l'évènement se veut une invitation aux femmes et un encouragement à valoriser leur beauté intérieure autant qu'extérieure .