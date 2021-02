Bien que la mobilité ne fasse pas partie de ses compétences ministérielles, Willy Borsus (MR) se montre plutôt réceptif à la création d'une ligne de bus verts défendue par le bourgmestre d'Ath et président de l'intercommunale Ideta. Pour rappel, le projet initié par Bruno Lefèbvre (PS) consisterait à organiser des navettes depuis la gare de la cité des Géants jusqu'à l'entrée du parc Pairi Daiza. Chiffré à trois millions d'euros, l'investissement comprendrait les aménagements de voirie sur un parcours rénové, sécurisé et accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi que l'achat de deux grands autocars touristiques.

Via un courrier adressé à son attention par le maïeur athois, le ministre Borsus a pris connaissance de ce projet destiné à remédier à la problématique de l'engorgement du réseau toutier autour du domaine animalier de Cambron-Casteau (Brugelette). Ce dernier a chargé ses équipes de recueillir certains éléments liés à la requête de son interlocuteur en phase avec la stratégie régionale de mobilité (SRM) approuvé le 9 mai 2019 par le gouvernement wallon.

"L'espace nécessaire sur les infrastructures existantes (bande dédiée sur autoroute, site propre sur route, réseau ferré) doit être mobilisé pour développer les réseaux de transports collectifs en vue de leur offrir un avantage concurrentiel en termes de vitesse ou, à défaut, de nouvelles infrastructures pour les trains et les bus doivent être aménagées de manière à permettre la mise en oeuvre efficace des liaisons structurantes". C'est notamment ce qui ressort de la SRM qui mentionne, par ailleurs, que l'articulation entre l'offre et le train est indispensable.

"Seule une bonne intégration de deux réseaux permettra une bonne couverture du territoire par une desserte en transport public sans accroître fortement les frais d'exploitation. C'est également la meilleure méthode pour améliorer l'attractivité des services"

Concrètement, des rabattements en bus, en particulier depuis le réseau des lignes structurantes de transport public, seront organisés. Dans le cadre de la SRM, l'objectif est d'accroître fortement la part de transport collectif en passant de 4% à 10% en 2030. Cette augmentation de la part modale du bus/tram devra s'effectuer progressivement et de manière exponentielle pour atteindre une hausse de 1% d'ici 2023, de 2% d'ici 2028 et enfin de 3% à l'horizon 2030.

Cette augmentation repose, entre-autres, sur la mutation progressive de l'offre de transport collectif mais requiert également la contribution active des gestionnaires de voiries que sont les communes en les associant aux débats au sein des organes de consultation et au déploiement des infrastructures permettant l'amélioration de la qualité des service. En particulier la vitesse des bus et la mise en oeuvre de l'ensemble des actions préconisées dans cette stratégie pour renforcer la demande.

"L'objectif est d'assurer une accessibilité optimale au sein des pôles, des communes vers les pôles wallons et extérieurs au territoire ainsi que vers les principaux lieux d'enseignement, d'emplois et de services". Toujours par rapport à la demande du bourgmestre de la capitale du Pays Vert, le ministre Borsus a rappelé certains éléments contenus dans la déclaration de politique régionale ayant notamment trait au développement des transports en commun plus respectueux de l'environnement. Le gouvernement wallon entend favoriser une flotte de véhicules propres tout en optimalisant la performance environnementale par passager transporté.

Pour ce faire, il soutiendra un plan ambitieux de déploiement de bornes électriques et de stations de gaz naturel compressé (CNG) et de gaz naturel liquéfié (LNG), de manière équilibrée sur le territoire wallon, tout en promouvant les véhicules fonctionnant au gaz naturel, à l'électricité, à l'hydrogène ainsi que les véhicules hybrides. La Wallonie viendra en appui des pouvoirs locaux au travers de centrales de marché pour faciliter le verdissement de leur flotte de véhicules et de machines.

Le bourgmestre athois attend à présent le retour de Philippe Henry, le ministre Ecolo en charge de la mobilité wallonne, auprès duquel Willy Borsus a relayé sa demande en sachant que ce projet ne pourra pas voir le jour sans un soutien financier fédéral et régional.