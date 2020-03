Face aux dégâts collatéraux causés par la pandémie qui paralyse le pays et qui a déjà provoqué des milliers de décès dans le monde, le collège de la ville d’Ath a pris une première vague de mesures de soutien à l’égard des citoyens, PME et des commerces locaux.

Ainsi, pour les professionnels de la santé, il a décidé d’accorder la gratuité du parking aux professionnels médicaux, paramédicaux et pharmacies jusqu’au retour à une situation sanitaire normale et ce afin de faciliter l’accès des Athois et des Athoises aux soins qui devront être prodigués dans le cadre de la crise COVID19.

Pour les citoyens, commerces et entreprises, des facilités de paiement pour toutes taxes et redevances seront accordées. La Ville va également mettre en attente l’envoi des taxes ou factures durant la période de confinement tant aux entreprises qu’aux citoyens.

Les acomptes pourront être demandés

Un geste a également été fait pour les commerces et entreprises qui subissent des difficultés de trésorerie.

Ainsi, le collège a décidé d’accepter l’introduction et le paiement de factures d’acompte pour les fournisseurs de la Ville impactés par la crise.

Les missions de l’Agence de Développement Local (ADL) vont être réorientées afin de la transformer en outil d’accompagnement des entreprises et commerces locaux durant la crise. L’ADL devient dès lors, momentanément une structure d’aide et de soutien aux petites et moyennes entreprises afin de les aider dans l’élaboration de dossiers.

Les membres du collège se sont aussi mis d’accord pour exempter, le temps des mesures de confinement, de la taxe sur les enseignes toutes les entreprises, commerces ou indépendants touchés par la crise COVID19.

Abonnement prolongé

Le temps des mesures de confinement, les commerces de frites ou nourriture à emporter seront exemptés de la taxe sur l’occupation du domaine. De même, la validité des abonnements des commerces et entreprises touchés par la crise COVID19 aux parkings privés de la Ville (Esplanade et Récollet) sera prolongée d’une équivalence à la durée de la période de fermeture des commerces, entreprises,…

Enfin, il a été décidé de suspendre, pour l’année 2020, la taxe sur l’extension des terrasses.

Les exposants des marchés n’ont pas été oubliés car la validité des abonnements aux marchés de la Ville sera prolongée de la durée de la période où les marchés n’ont pu avoir lieu. Le conseil communal devra avaliser ces mesures dès que la situation sanitaire le permettra, ces 10 mesures d’aides concrètes seront soumises à l’approbation du conseil communal.

Et il serait étonnant que ces mesures fassent l’objet de longs débats contradictoires !

“Pour les membres du Collège communal, malgré la situation financière difficile de la Ville, il est essentiel et impératif d’agir pour nos PME, nos commerces et nos citoyens”, avance le collège communal athois.