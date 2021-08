Les organisateurs de la Ducasse d'Ath se préparent tout doucement à fêter cette Ducasse d'Ath qualifiée de différente. Comme annoncé hier, des règles strictes seront mises en place afin que l'événement se déroule dans les meilleures conditions possibles.

"Le cortège sera encadré par les services de police. La circulation sera autorisée dans le centre-ville sauf à quelques endroits plus compliqués comme la chaussée de Mons qui risque d'être bloquée. Le port du masque est bien entendu obligatoire en intramuros et sur les itinéraires des Géants. Les buvettes dites, privées sont interdites. En ce qui concerne les terrasses, il est demandé de consommer assis et non debout. Notre objectif est de faire de la prévention tout en respectant les règles. Si une personne est de mauvaise foi, il sera de notre devoir de la verbaliser", avait déclaré Frédéric Pettiaux, chef de corps.

En plus des règles sanitaires, neuf caméras urbaines ont été installées dans l’intramuros en collaboration avec la Police Fédérale. Celles-ci ont été placées à l’Hôtel de Ville, au Palace, à la Maison des géants, à la Ludothèque, à la Place Ernest Cambier, à l’Espace Gallo-romain, à l’Esplanade, au hangar communal et à l’Hôtel de Police.

Ces caméras sont opérationnelles depuis ce jeudi. "Les images sont actuellement enregistrées et seront visionnées en direct par des opérateurs durant ce weekend de ducasse jusqu’à ce lundi", a précisé la police de la Ville de la Cité des Géants.