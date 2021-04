La capitale du Pays Vert est la première commune wallonne a délivrer la nouvelle Kids-ID, le document d'identité pour les enfants de moins de 12 ans. Outre sa couleur différente par rapport au précédent modèle, celle-ci est en polycarbonate comme la carte d'identité électronique (eID). Ce matériau garantit une durée de vie plus longue et permet d'intégrer des éléments de sécurité de haute qualité.



A l'échelle du territoire belge, ce projet-pilote est lancé simultanément à Ath ainsi à Schoten et à Louvain. D’autres communes suivront d'ici une semaine. En fonction de l'évaluation de celui-ci, toutes les communes belges commenceront à délivrer la nouvelle Kids-ID à partir de mai 2021.

Cette nouvelle Kids-ID a pour objectif de rendre plus difficile la falsification de la carte grâce à son nouveau design, de mettre en conformité toutes les mentions reprises sur ces cartes avec les exigences des normes internationales de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) et de proposer un document de voyage sûr et universel avec l’intégration d'une puce RFID sans contact.

Le lay-out correspond presque entièrement à celui de la nouvelle carte eID, lequel avait été revu en 2020. En plus de la puce existante qui se trouve désormais au dos de la carte, la nouvelle Kids-ID contient une puce RFID sans contact et un code-barres bidimensionnel.

Un autre changement concerne la photo qui se trouve à présent elle aussi sur la gauche. Au dos de la carte figure une image perforée de la photo. La signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte n’est plus reprise tandis quel le lieu de naissance est consultable en lisant la puce. Signalons encore qu'une Kids-ID ne contient aucune empreinte digitale.

"La procédure pour l'obtenir ne change pas. Idem en ce qui concerne le prix et le délai de livraison (environ trois semaines) qui restent les mêmes", précise-t-on au centre administratif de la rue de Pintamont.

La Kids-ID n’est pas un document obligatoire. Le modèle actuel de Kids-ID reste valable au moins jusqu'à la fin de sa période de validité, sauf si le document est volé, perdu, ou s'il doit être remplacé pour une autre raison, comme une photo peu ressemblante, un changement de nom, etc. Depuis son lancement en mars 2009, entre 380 000 et 390 000 Kids-ID sont délivrées chaque année.

Information complémentaire sur la nouvelle Kids-ID via le lien suivant: https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents-didentite/kids-id/faq/