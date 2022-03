La Ville d’Ath a choisi l’application 4411 pour permettre aux citoyens de payer les sessions de stationnement avec le téléphone. Grâce à ce système, les automobilistes payent uniquement la durée de stationnement réelle, et évitent ainsi une éventuelle amende s'ils dépassent l’heure initialement prévue. Ce service sera disponible à Ath dès ce vendredi 18 mars 2022. Des autocollants seront placés sur les horodateurs par Be-Mobile la veille.

"Dans notre Plan stratégique, nous nous sommes engagés à faire de notre belle Ville une ville accessible qui facilite la vie de toutes et tous. Payer grâce à son mobile, permet de ne plus chercher son fond de monnaie dans la poche et de ne payer que le temps de stationnement ! Je suis très fier de cette avancée", indique Bruno Lefebvre, bourgmestre de la Cité des Géants.

Soit par SMS, soit via l’application

Si vous possédez un abonnement Proximus, Scarlet ou Orange, il suffit de démarrer et arrêter votre session de stationnement via SMS et payer via votre facture GSM mensuelle. Si vous êtes client d’un autre fournisseur télécom, vous devez alors créer un compte 4411, choisir l’option stationnée via SMS et enregistrer votre carte de crédit. Pour démarrer la session, il est indispensable d'envoyer un SMS au 4411 avec mention du code de la zone ou de l’horodateur suivi d’un espace et du numéro de la plaque du véhicule. Pour arrêter la session de stationnement dans la rue, un SMS doit être envoyé au 4411 avec mention de la lettre Q. Payez un montant sur base de votre durée de stationnement effective. Vous payez des frais de transaction de 0,30 € par session de stationnement réalisé via SMS.

Il est également possible de télécharger l’app 4411 sur le smartphone et choisir le type de stationnement souhaité. Confirmez le lieu et sélectionnez votre plaque d’immatriculation pour démarrer votre session. Arrêtez votre session via l’app. Une notification vous informe également que votre session est sur le point de se terminer. Payez un montant sur base de votre temps de stationnement hebdomadaire. Vous payez un coût de transaction de 0,25 € par session de stationnement réalisé via l’app.

Même si notre société évolue, tous les citoyens ne possèdent pas de smartphone. Pas de panique, il sera toujours possible de payer sa place de stationnement grâce aux moyens habituels. "Les horodateurs restent tel quel. Ce nouveau moyen de paiement, est une possibilité supplémentaire que nous offrons à nos citoyens", précise la Ville d'Ath.