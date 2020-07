En raison de l’épidémie persistante du coronavirus, la seconde édition d’Ath Plage a bien failli – sans mauvais jeu de mots – tomber à l’eau ! Bien qu’en possession d’un nouveau permis d’exploitation, les organisateurs ont dû attendre le 24 juin, date à laquelle le CNS a donné son feu vert pour la réouverture des piscines à partir du 1er juillet.

En raison de l’épidémie persistante du coronavirus, la seconde édition d’Ath Plage a bien failli – sans mauvais jeu de mots – tomber à l’eau ! Bien qu’en possession d’un nouveau permis d’exploitation, les organisateurs ont dû attendre le 24 juin, date à laquelle le CNS a donné son feu vert pour la réouverture des piscines à partir du 1er juillet.

“Il a fallu mettre le turbo pour transformer le site de la rue des Sports en centre balnéaire”, confie Timour Malengreaux, à la tête d’une société évènementielle bien connue.

Depuis ce week-end, la zone boisée au cœur de laquelle subsistent les vestiges d’un ancien bassin de natation est accessible au public, moyennant des conditions sanitaires très strictes. “Ath Plage comprend trois zones qui sont chacune soumises à un règlement spécifique avec lequel il faudra jongler.”

Dans la piscine même (23 m), le règlement sanitaire impose à chaque nageur de respecter une distanciation sociale d’au moins 1,5 m. Celle-ci ne peut accueillir en même temps que 100 baigneurs, lesquels doivent en sortir au bout d’une heure.

“Nous veillerons surtout à interdire les batailles d’eau pour éviter tout contact physique.” Sur les deux grands châteaux gonflables qui font partie des nouveautés au sein de l’aire de jeux, les enfants ne pourront pas non plus se coller les uns aux autres et devront porter un masque à partir de 12 ans.

Du côté de l’espace Horeca, un service à table a été instauré pour éviter les déplacements jusqu’au bar. La carte s’est encore enrichie de délicieux cocktails et d’une petite restauration plus élaborée.

Une nouvelle attraction aquatique devrait faire le bonheur des mômes. Au milieu d’un bassin annexe, ces derniers pourront se défouler sur des scooters de mer électriques en forme d’animaux.

L’été dernier, plusieurs milliers de personnes étaient venues nager dans cette nature préservée et se prélasser sur les transats bordant la piscine. Il ne manque plus que quelques degrés au thermomètre pour que le succès d’affluence soit de nouveau au rendez-vous.

Plus que jamais, une telle attraction se justifie pleinement cette année en sachant que la majorité des Athois ne partira pas en vacances à l’étranger. Voilà donc une destination toute trouvée à deux pas de chez eux.

Ath Plage est ouvert de 11 h à 20 h jusqu’au 15 septembre. Entrée 6 €.

B.D