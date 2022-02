Après des permis temporaires en 2019 et en 2020 afin de sortir de l’oubli le site d’Ath Plage à proximité de la rue des Sports, Timour Malengreaux (via l’ASBL "La Plage d’Ath") avait sollicité un permis unique au printemps 2021. La procédure se prolongeait et la décision ne tombait finalement que le 27 août 2021: elle était négative. Le permis était refusé. Sans trop de regrets sans doute, après l’été maussade de l’année dernière.