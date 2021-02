La ville d'Ath et son CPAS n'ont pas attendu le vortex polaire qui sévit depuis plusieurs jours dans nos contrées pour enclencher son plan Grand Froid. Activé depuis le 1er décembre dernier, celui-ci se prolongera jusqu'au 31 mars prochain.

Vu les conditions climatiques et frigorifiques actuelles, un rappel de ce plan s’imposait du côté du Centre public de l'action sociale. "Mes équipes et moi-même sommes sensibles à la problématique du sans-abrisme tout au long de l’année mais en cette période de froid extrême, nous mettons les bouchées doubles pour faire en sorte que personne ne reste à l'extérieur durant ces journées et ces nuits glaciales", confie Jérôme Salingue, président du CPAS athois.

Et ce dernier de préciser que toutes les personnes sans domicile fixe peuvent se présenter au CPAS de la capitale du Pays Vert où elles seront prises en charge. "En période de pandémie, il est encore plus difficile de mettre sur pied un plan grand froid mais il aurait été inenvisageable de ne pas trouver de solution", le bourgmestre Bruno Lefèbvre.

Concrètement, il est demandé aux personnes sans abri de se présenter à l’accueil du CPAS dont les bâtiments se situent au n°71 du boulevard de l'Hôpital. Ensuite, un professionnel prendra en charge la personne sans domicile fixe et l’emmènera dans un lieu chauffé où celle-ci recevra gratuitement un repas chaud tout en ayant l’occasion de passer la journée au chaud à Ath.

Dès que la personne se présente et si elle le désire, le CPAS entamera toutes les démarches pour qu’elle puisse passer la nuit dans un centre d’accueil de nuit régional. Les frais de transport seront pris en charge par l'institution elle-même.

Si des personnes souffrent du froid et ont besoin d’aide, un numéro de contact (068/68.16.00) est actif du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h30. En dehors de ces tranches horaires, il existe un numéro d’urgence qu'il est possble de joindre au 0479/26.31.74