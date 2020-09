Suite à un appel à candidature de la cellule « Education à la mobilité et à la sécurité routière (EMSR) de la Région wallonne, la ville d’Ath, en collaboration avec l’Athénée royal, vient de proposer une formation de « brevet du cycliste » dans le cadre de la semaine de la mobilité.

Dispensée par l’asbl Pro-vélo à plusieurs écoles de l’entité, celle-ci s’est traduite par trois journées de formation théorique et pratique pour apprendre aux élèves de fin de primaire à rouler à vélo seul et en sécurité sur un parcours connu.

A la fin de la formation, une épreuve a été organisée afin d’évaluer les capacités des enfants et déterminer s’ils sont effectivement aptes à rouler seuls sur un trajet connu ou s’il est préférable qu’ils roulent encore accompagnés.

Six classes ont enfourché leur vélo

A l’approche de l’entrée en secondaire, cette formation constitue un outil important pour favoriser l’autonomie des enfants et les encourager (lorsque c’est possible) à se rendre à l’école, au sport ou aux autres activités extrascolaires à vélo.

Au total, plus de 100 élèves de 5ème et 6ème primaires répartis entre les écoles communales Georges Roland, de Bouvignies et d’Irchonwelz ainsi qu’à l’Athénée Royal d’Ath ont suivi la formation et passé l’épreuve du brevet qui leur a été décerné lors d’une petite cérémonie.