Dans le cadre de cette Ducasse Autrement, le port du masque est obligatoire à Ath depuis ce vendredi 21 août à 7h et la mesure restera en vigueur jusqu’au mardi 25 août à 7h et ce en complément des mesures fédérales.

Compte tenu de l’attractivité possible du centre-ville en cette période de festivités folkloriques « autrement » et dans le but de poursuivre au maximum les mesures de protection, le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de l’âge de 12 ans dans les lieux suivants :

- parkings de tous les supermarchés ou centres commerciaux

- parkings adjacents de tous les magasins ou établissements disposant d’un parking privatif ouvert au public

- dès qu’une file se forme dans un accès à un magasin

- la rue de la Station en ses parties ouvertes composant la gare TEC et la gare SNCB et ses parties « tunnels sous voie »

- en tout type de lieu comportant un rassemblement de plus de 5 personnes

- en tout lieu public ou accessible au public situé dans l’intra-muros périmétré par ses boulevards et autres voiries longés selon le cas par la Dendre et le canal Ath-Blaton





Par ailleurs, plusieurs services communaux seront fermés en ce lundi de Ducasse Autrement. Comme chaque année, les services communaux seront fermés le lundi de la Ducasse, soit ce 24 août.

Si vous souhaitez laisser un message, vous pouvez le faire via la boite aux lettres située rue de Pintamont, ou via l’adresse info@ath.be

Votre demande sera traitée prioritairement dès l’ouverture des services le mardi 25.

Certains documents administratifs peuvent toujours être demandés via l’e-guichet du site web communal accessible directement via www.ath.be/e-guichet