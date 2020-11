En raison de la crise sanitaire et des restrictions qui en résultent depuis bientôt un an, 2020 est une année à marquer d’une pierre noire pour divers secteurs tels que le tourisme, la culture ou encore le folklore.

La grande famille des géants a, elle aussi, terriblement souffert de cette pandémie dont l’épilogue reste à écrire. A partir du mois de mars, les sorties festives des monstres d’osier ont pratiquement toutes été annulées. A l’horizon 2021, il subsiste toujours beaucoup d’incertitudes pour les organisateurs perpétuant ces belles traditions populaires.

En dépit de ce contexte, la Maison des Géants a décidé de maintenir la publication de la 24eme édition du calendrier dédié à ces personnages surdimensionnés dont certains font désormais partie du patrimoine immatériel de l’humanité (Unesco). C’est notamment le cas des majestueux géants processionnels de la ducasse athoise qui, depuis plusieurs siècles, paradent et dansent le 4ème dimanche d’août dans la capitale du Pays Vert.

Comme le rappelle Laurent Dubuisson, conservateur du musée de la rue de Pintamont, ce calendrier dont la parution est un événement attendu chaque année avec beaucoup d’impatience par la population et les collectionneurs, permettra de montrer toute la vitalité des géants et leur inventivité durant ces moments difficiles.

Il est prévu que celui-ci sorte de presse à la fin du mois de janvier prochain. Toutes les associations et communes qui souhaitent faire paraître les sorties de leurs géants dans l’édition 2021 du calendrier des géants peuvent d’ores et déjà compléter le formulaire mise en ligne et téléchargeable sur le site Internet www.maisondesgeants.be