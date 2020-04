La première campagne d’achats groupés d’énergie de la Ville d’Ath, menée en partenariat avec Wikipower, se poursuit malgré cette période tourmentée par l’épidémie du coronavirus. Depuis début mars, 500 participants environ se sont inscrits sur le site ath-energie.be afin de profiter, dès le 1er juillet, des meilleurs tarifs pour, au choix : une électricité 100% verte, le gaz et le mazout.

L’objectif est de rassembler un très grand nombre de participants afin que les négociations avec les différents fournisseurs se fassent pour le plus grand bénéfice des participants. L’actualité entièrement consacrée au Covid19 a relégué à l’arrière-plan la campagne des achats groupés et c’est bien normal. Cette campagne mérite pourtant qu’on s’y intéresse dans ces circonstances particulières.

En effet, l’activité tourne au ralenti, les consommations d’énergie aussi. L’offre plus élevée et la demande plus faible ont comme conséquence des tarifs énergétiques plus avantageux sur le marché. Les fournisseurs d’énergie essayent d’attirer de nouveaux clients. Leurs offres paraissent alléchantes, mais il est parfois difficile de s’y retrouver dans les différents types de contrats. Dans le cadre d’un achat groupé, les fournisseurs sont mis en concurrence directe. Les tarifs sont donc comparés à la loupe, mais en plus, le nombre de participants inscrits joue un rôle considérable sur le résultat. Le meilleur tarif est ainsi négocié.

Une franche réduction du montant des factures énergétiques peut vraiment aider les ménages et les entreprises en difficulté.

Rappelons que les achats groupés sont tout à fait ouverts aux indépendants, commerces, entreprises et associations, à condition que leur consommation annuelle ne dépasse pas 50.000 kWh (électricité) et 100.000 kWh (gaz).

de plus, Wikipower a pris l’initiative de mettre en place #wikisolidarity, une action solidaire en faveur de la Croix-Rouge de Belgique.

Pour chaque inscription aux achats groupés d’électricité, Wikipower verse 1 euro à la Croix-Rouge, qui dispose ainsi de moyens financiers immédiats qu’elle peut allouer selon ses besoins spécifiques : blouses et tenues de protection, produits de désinfection… Comme la situation est urgente, Wikipower effectue un versement hebdomadaire à l’organisation.

L’inscription est gratuite est sans engagement.

La séance d’information publique, initialement prévue ce lundi 20 avril à l’Hôtel de Ville, est bien entendu annulée.

Le service Energie est disponible pour tout renseignement : Par e-mail : energie@ath.be; par téléphone au 068/68.12.31

Retrouvez les infos complètes sur www.ath.be/paed et inscrivez-vous à leur newsletter en envoyant un mail à paed@ath.be