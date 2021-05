En attendant de célébrer les 350 ans d'existence de leur géant préféré, les porteurs de Samson - un des géants processionnels du cortège de la ducasse reconnue par l'Unesco - ont voulu à leur manière honorer la mémoire de Napoléon à l'occasion du bicentenaire du décès de celui-ci sur l'île de Sainte-Hélène.

La ville d'Ath s'est associée à l'évènement, de même que la Maison des Géants qui a servi de cadre à une petite cérémonie bien sympathique mettant à l'honneur ces deux combattants exceptionnels ayant en commun le port d'un chapeau bicorne.

Héros biblique par excellence utilisant la force de ses cheveux pour terrasser ses ennemis, Samson a fait son appatition en 1679 au sein du cortège de la ducasse, soit 90 ans avant la naissance de l'illustre empereur qui excellait dans l'art de la stratégie militaire jusqu'à sa cuisante défaite à Waterloo.

En plus d'être coiffés d'un couvre-chef, ces deux guerriers partageaient la rigueur de l'uniforme. Pour les porteurs de Samson, les références à Napoléon ne s'arrêtent pas là puisque que leur monstre d'osier porte une moustache de style Napoléon III tout en étant protégé par la garde des "bleus" en tenue de miliciens communaux.

Si de son vivant, Napoléon n'est jamais venu avec ses soldats dans la capitale du Pays Vert, ce n'est pas le cas du duc de Wellington, commandant en chef de l'armée britannique qui, en 1815, vaincut le petit caporal français et ses troupes sur le champ de bataille de Waterloo transformée en morne plaine.

En revanche, Christophe Elius, porteur de Samson, n'a pas manqué d'évoquer le souvenir de la confrérie Saint-Napoléon du petit village de Rebaix dans l'entité. Active au début du Premier Empire, cette société athoise d'archers vouait un culte à Napoléon Bonaparte.

Les porteurs de Samson ont profité de cet hommage napoléonien pour annoncer la commercialisation d'une médaille collector dans le cadre des festivités prévues à l'occasion du 350ème anniversaire de leur géant.

Tirée à seulement 200 exemplaires, cette médaille commémorative sera vendue exclusivement par souscription via le site web www.samson350.be et sera disponible vers la mi-août en édition très limitée. Son prix est de 25 €/pièce (hors frais d’emballage et d’expédition éventuels) et un acompte de 12,50€ est demandé pour toute réservation. Du sculptage de la matrice à la réalisation de la patine en passant par la fonte du métal, cette pièce de collection composée d'étain à 95% sera fabriquée de A à Z par un artisan wallon.