D'ici deux jours, les congés de carnaval permettront aux familles de se changer les idées. Durant toute cette semaine de vacances scolaires, deux musées athois organiseront de sympathiques activités pour les enfants et leurs parents.

A la Maison des Géants, les monstres d'osier dévoileront leur histoire et surtout, leurs secrets de fabrication durant une animation préparée pour les familles. Lors d'un atelier de 60 minutes, les participants seront invités à se transformer en artiste et à réaliser un masque de circonstance qui leur permettra de se déguiser à la manière d’un géant ou encore selon leur propre inspiration.

Programmée du 16 au 19 février de 14h et 15h30, cette activité permettra aux petits et grands de se familiariser avec la tradition ancestrale des postures surdimensionnées. Fixé à 7,5€, le prix d'entrée à celle-ci comprendra le guidage, l'animation et le matériel. Cerise sur le gâteau, une collation à base de produits régionaux sera offerte. Il est impératif de réserver sur le site www.maisondesgeants.be

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au musée de la rue de Pintamont, soit par téléphone au 068/68.13.00 ou par mail à l'adresse maison.des.geants@ath.be

Dans un tout autre univers, l'espace gallo-romain proposera durant cette semaine de repos bien mérité un atelier d'initiation à l'écriture de nos ancêtres. Le matériel de cette lointaine époque (stylet, plaquette de cire, etc.) prendra la place du crayon et du papier lors de ce stage programmé là encore durant quatre jours, à savoir du mardi 16 au vendredi 19 février aux heures suivantes: 10h, 13h et 15h.

Trois petit euros seront demandés pour prendre part à cette activité d'une durée d'1h30 accessible dès l'âge de 8 ans. Le guidage, l'animation et le carnet jeu sont inclus dans les frais de participation. Il sera possible de faire d'une pierre deux coups en parcourant en famille l'exposition "Vieux cailloux & noble pierre" grâce à un nouveau carnet ludique rempli d’énigmes. Infos et réservations par mail (accueil.egr@ath.be) ou en téléphonant directement au musée de la rue de Nazareth (068/68.13.20).

Par ailleurs, l’exposition "Vieux cailloux et noble pierre" reste ouverte au public jusque début mai. Signalons que ces différents rendez-vous sont programmés sous réserve de nouveaux changements ou restrictions des mesures sanitaires.

Last but not least, le nouveau calendrier des Géants est à présent disponible à l'accueil de la Maison des Géants et de l'Office du Tourisme. Entièrement gratuit, celui-ci peut être si besoin envoyé par courrier postal. Pour ce faire, il suffit d'adresser un mail à l'adresse maison.des.geants@ath.be

Le calendrier des Géants existe depuis 1997 et le mérite en revient à l'association La Ronde des Géants. La coordination de cette nouvelle édition est assurée par la Maison des Géants.