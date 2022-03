Le Gracq vient de publier son baromètre cyclable wallon. Si les résultats sont dans l’ensemble mitigés, la Ville d’Ath s’en sort bien puisqu’elle se classe en 3ème position de sa catégorie (villes entre 20.000 et 50.000 habitants) et figure dans le top 16 des 100 communes wallonnes évaluées lors de ce sondage effectué auprès de 13.500 personnes.

"Je suis assez content de notre note, même si on vise toujours l’amélioration ! La mobilité douce fait partie de nos priorités, nous continuerons à œuvrer en ce sens", précise Bruno Lefebvre, bourgmestre de la Cité des Géants.

Deux communes ont obtenu la note C = « plutôt favorables » au vélo, et Ath fait partie des 14 communes qui se classent en D = « moyennement favorables » Parmi les critères d’évaluation, il y avait la sécurité routière, le confort des déplacements, l’importance accordée au vélo par la commune, de même que le stationnement et les services pour les vélos.

C'est donc une très belle performance pour la Ville, qui se classe par ailleurs 11ème du classement général et deuxième des communes de Wallonie picarde derrière Comines-Warneton, une ville pionnière. A contrario, Ath participe pour la première fois au programme Wallonie Cyclable avec des moyens conséquents pour faciliter la vie des utilisateurs du vélo. Notre marge de progression est donc importante.

"Ce résultat, c'est la reconnaissance d'une nouvelle dynamique et c'est aussi une récompense pour tous les services de la Ville et notre zone de police. Pour les écoles aussi qui font des efforts, par exemple en participant au brevet du cycliste", déclare Ronny Balcaen, Echevin de la mobilité douce.

"Le regard que porte les cyclistes sur notre ville est critique bien sûr mais malgré tout positif. Les auteurs du baromètre cyclable soulignent d'ailleurs qu'Ath, avec Gembloux, est "reconnue dans le monde du vélo pour [ses] efforts." De quoi nous motiver toutes et tous dans la poursuite de notre politique cyclable! On va prendre connaissance avec attention du bulletin complet de notre Ville d'Ath qui nous sera bientôt communiqué par le Gracq. On confrontera ces informations avec les remarques et les attentes qui ont été transmises par les citoyens athois, notamment dans le cadre de l'Opération de développement rural. On doit continuer à améliorer nos infrastructures et renforcer la sécurité routière".