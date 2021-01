Crise sanitaire oblige, les chances de voir la foire d'hiver investir la Grand-Place d'Ath, le mois prochain, sont très minces, pour ne pas dire nulles. Afin de soutenir ses anciens collègues dont les activités sont très impactées par l'épidémie du Covid-19, Philippe Durant exposera à partir du 1er février, dans la vitrine de son habitation située le long de la chaussée de Mons, un champ de foire miniature rappelant celui qui, en temps normal, investit deux fois par an la capitale du Pays Vert.

Agé de 56 ans, Philippe Durant se passionne depuis sa plus tendre enfance pour les métiers forains. Durant près de deux décennies, il a lui-même exploité un carroussel enfantin et une pêche aux canards dans sa ville natale et un peu partout en Hainaut, avant d'en finir avec les kermesses pour des raisons de santé.

"Tout petit, je fabriquais déjà des modèles réduits de manèges avec des legos en bois. Je me souviens avoir récupéré des batons de friscos ainsi qu'une vieille chamoisette de ma grand-mère pour fabriquer le chapiteau d'un mini carrousel", raconte-il.

Un jour, nore interlocuteur s'est mis en tête de reconstituer avec son ami Maxime Vanedervelpen un véritable champ de foire composé d'une cinquantaine de maquettes qui reproduisent fidèlement des attractions foraines telles que celles que les Athois espèrent revoir très bientôt dans la capitale du Pays Vert. Parmi celles-ci figurent les auto scooters, la baraque à croustillons ou encore le stand de tir à la carabine.

En 2020, à l'occasion des 95 ans d'existence de la foire d'hiver organisée par l'association des commerçants, ces véritables passionnés des briques à assembler avaient exposé leurs petits manèges motorisés dans la salle des pas perdus de l'hôtel de ville. Une année de travail, c'est le temps nécessaire qu'il leur a fallu pour reproduire cette magnifique fête foraine totalisant 60.000 pièces estampillés Lego. "Dernièrement, nous y avons ajouté une douzaine d'attractions supplémentaires dont une montagne russe. Certaines sont directement achetées en boîte de la marque Lego mais d'autres sont fabriquées par nos soins avec des matériaux recyclés tels que du plastique et du fer", confie Philippe Durant.

Ayant conservé d'excellents contacts avec ses amis du monde forain, Philippe Durant croise les doigts pour que ces derniers puissent très vite redémarrer leurs activités. "Même s'ils reçoivent des aides du gouvernement, ils aspirent à pouvoir retravailler et gagner leur vie tout en divertissant les petits et les grands".