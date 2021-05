En ce début de semaine, des problèmes de mobilité et de circulation sont à prévoir dans plusieurs rues de l'entité traversées par un passage à niveau. Le gestionnaire des infrastructures du réseau ferroviaire belge, Infrabel, a mandaté la société Herphelin pour effectuer des travaux qui nécessitent la fermeture temporaire d'un certain nombre de passages à niveau.

Parmi ceux-ci figure celui de la rue de l'Egalité qui depuis 7h du matin, ce lundi, est infranchissable. Selon les informations communiquées par la Ville sur son site Internet, il le restera jusqu'à ce mardi 11 mai, à 16h. Durant ce laps de temps, la rue de l’Egalité sera mise en voie sans issue et la déviation se fera via la rue de Soignies et la rue Saint Julien.

Le mercredi 12 mai, de 7h à 16h, ce sera au tour du passage à niveau de la rue de Soignies d'être fermé. Là encore, cette rue deviendra une voirie en cul de sac, le temps de quelques heures, ce qui justifiera la mise en place d'un itinéraire de déviation qui obligera les usagers à emprunter la rue de l'Egalité et la rue Saint-Julien.

Depuis aujourd'hui, l'entreprise mandatée par Infrabel exécute également des travaux à hauteur du passage à niveau de la rue de la Sille dont les barrières resteront fermées jusqu'à demain après-midi (16h). Durant la fermeture de celui-ci, le trafic sera dévié via la rue du Haut Aulnoy, la rue Pont Del Vau, la rue de la Cure, la rue Centrale et la rue de la Sille.