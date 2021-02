Depuis le début de la crise sanitaire, la ville d'Ath a multiplié les opérations de soutien en faveur des commerçants qui ont dû cesser leurs activités durant les périodes de confinement. Alors qu'elle devait se clôturer fin janvier, l'action des chèques - cadeaux baptisée "Chèqueatois" - de loin la plus importante organisée à ce jour - a rencontré un tel succès auprès de la clientèle qu'ils se sont écoulés bien avant la date butoir arrêtée par les autorités communales.

Nombreux sont les Athois de 18 ans et plus qui ont acheté via une plateforme en ligne ces bons d'achat d'une valeur de 20€ et 50€ pour effectuer des dépenses dans toute une série de magasins de la capitale du Pays Vert. Au total, une trentaine de commerces ont répondu favorablement à l'appel des responsables de cette initiative pour laquelle la Ville avait débloqué un budget maximal de 300.000€. Pour tout achat, celle-ci offrait un pourcentage de 10%, puis de 20%, de la valeur du chèque.

"Les retours ont été très positifs tant de la part de la population que des exploitants même si certains ont regretté que cette opération initiée en juillet dernier ne soit pas prolongée", explique le directeur de l'ADL. Par l'intermédiaire justement de son agence de développement à qui a été confiée la mission d'entreprendre une vaste enquête commerciale pour cerner les attentes des différents acteurs, la Ville vient de lancer une nouvelle opération, toujours dans le but de perfuser en ces temps très difficiles l'économie locale mais aussi le secteur culturel qui en fait partie.

Romantique à souhait, celle-ci s'inscrit, cette-fois, dans le cadre de la Saint-Valentin et fera le bonheur de tous les hommes à la recherche d'un cadeau original pour épater leur moitié. Il s'agit, en l'occurrence, d'un coffret "Vis Ta Ville" disponible à seulement 100 exemplaires. Si le coeur vous en dit, ne tardez pas car le nombre est très limité et il n'y en aura forcément pas pour tous les Cupidons.

Joignant l'utile à l'agréable, cette véritable boîte aux trésors surprendra à coup sûr votre chère et tendre qui, en l'ouvrant, aura la suprise de découvrir à l'intérieur différentes choses. A commencer par un chèque Horeca d'une valeur de 25€, un autre chèque de 20€ à valoir dans les commerces participants (+ 10% de cette somme offerte par le vendeur) mais aussi cinq Solatois (monnaie locale) ainsi qu'un chèque culturel de 5€ à dépenser à la maison culturelle d'Ath (MCA), à l'Office du Tourisme, au cinéma l'Ecran ou encore à la bibliothèque et à la ludothèque.

On peut se procurer cette box commercialisée au prix de 40€ au lieu de 57€ dans 17 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire de l'entité et dont la liste figure sur le site Internet de la Ville.