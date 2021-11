En couple avec Laurie, déjà mère d'une petite fille nommée Léa (prénom d'emprunt), leur histoire ressemblait à un conte de fées. Cette petite famille semblait en apparence bien fonctionner d'autant plus qu'une autre enfant était venue agrandir la tribu. Sauf qu'en l'absence de la jeune maman, Louis commettait l'irréparable.

"Un jour, en rentrant du travail, Laurie a retrouvé Léa, alors âgée de 6 ans, bouleversée. Elle dira alors à sa maman que son beau-père avait glissé sa main dans sa culotte", a précisé l'avocate de la partie civile. Questionné par le juge, le prévenu, qui était alors instituteur primaire, aurait commencé à caresser Léa au niveau du clitoris et du vagin.

Il pensait être en couple avec son neveu

Malheureusement, cet invividu ne s'est pas arrêté là. "Après les 1er faits, je pensais pouvoir m'autogérer, je consommais des vidéos pédopornographiques pour gérer mes pulsions". Après avoir déménagé à proximité de sa famille, Louis se rendait fréquemment chez des membres de celle-ci afin de garder son neveu, Paul (prénom d'emprunt). C'est alors que le prévenu a repris ses actes inadmissibles. Lors de son audition auprès des services de police, Louis a déclaré des propos qui ont choqué la partie civile durant l'audience. "Je pensais qu'une relation amoureuse s'était construite entre Paul et moi. Des fellations avaient lieu fréquemment, je demandais également à mon neveu de me masturber et je lui faisais de même".

"Dans ce dossier, il n'y a pas d'emphatie ni de regret. Cette famille tente de survivre. Aujourd'hui, Paul est en secondaire et avance à sa manière. Ses parents sont toujours déboussolés. Alors que la mère culpabilise, le père n'arrive pas à dépasser sa colère", a expliqué le conseil de la partie civile.

Ayant perdu son emploi d'instituteur primaire, Louis travaille désormais dans une maison de repos. Selon son avocat, ce dernier est rongé par les regrets et sollicite ainsi, un sursis probatoire. Le représentant du ministère public a requis quant à lui, une peine de 8 ans de prison. Le jugement sera prononcé le 23 décembre.