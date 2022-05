Lancée en mars 2021, l’antenne BruZelle à Ath s’est installée petit à petit. Pour rappel, l’ASBL distribue gratuitement des serviettes hygiéniques emballées individuellement sous forme de trousses (1 trousse en tissu = 20 serviettes). Les différents acteurs d’Ath impliqués se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année pour faire avancer le projet.

Au total, sept points de collecte où toute personne qui le désire peut faire un don en nature ont vu le jour ainsi que sept points de distribution où les citoyen.ne.s peuvent se fournir en protection gratuitement. En un an, BruZelle a distribué 11.900 serviettes et la demande ne fait d'ailleurs qu'augmenter. Des ateliers de remplissages de trousses réalisés avec des bénévoles de la croix-rouge, des femmes d’Amosa et de Vie Féminine, des citoyen.nes, etc. se sont également déroulés pour continuer à approvisionner tout au long de l’année les différents points de distribution. Une participation à la journée mondiale de l’hygiène menstruelle du 28 mai et à la journée mondiale des droits des femmes du 8 mars a été organisée et enfin, un premier projet avec une école : l’Athénée Royal d’Ath. L'établissement a mis en place un point de récolte, un point de distribution et sensibilise ses étudiants à la question de la précarité menstruelle.

Soucieux de la question environnementale, un projet de mise en place de serviettes réutilisables est en train d’être testé au sein de l’antenne bruxelloise de BruZelle. Il pourrait s’étendre par la suite aux autres antennes. Le 29 mai de 10h à 16h, l’association BruZelle, qui lutte contre la précarité menstruelle, propose aux citoyens de venir coudre des trousses au local PCS (Grand rue des bouchers 10 à Ath) dans le cadre de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle.

"Si vous avez en votre possession une machine à coudre, du fil à coudre, de la corde et des tissus, n’hésitez pas à les prendre avec vous. Tout le monde est le bienvenu, confirmé.e.s comme débutant.e.s".

L’inscription est souhaitée à l’adresse suivante : aurore.renard@bruzelle.be