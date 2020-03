La personne ayant contracté le Coronavirus travaille au sein de la maison de repos La Roselle

Ce jeudi, la maison de repos « La Roselle » du CPAS d’Ath a été informée par un membre de son personnel qu’il avait été testé positif au Covid-19. Dès l’information reçue, la direction de la maison de repos a pris toutes les mesures nécessaires et ce, conformément à la circulaire du 15 mars 2020 de l’Agence wallonne pour une vie de qualité.

L’ensemble des membres du personnel ayant pu être en contact avec l’agent concerné a été informé de la situation. Le médecin coordinateur désigné par la maison de repos, l’AVIQ, la médecine du travail et l’ensemble des médecins traitants en ont été informés également.

Des mesures complémentaires ont été mises en place au niveau du personnel et des résidents. Notamment une prise de température supplémentaire tant des agents que des résidents, et une vigilance encore plus accrue en ce qui concerne l’apparition d’éventuels symptômes.

La direction a également fait amplifier la désinfection des points de contact et des ascenseurs. « Les responsables de nos maisons de repos font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le bien-être des résidents et du personnel en cette période de crise sanitaire », indique Jérôme Salingue, président du CPAS.

B.D