À toi mon Toit est une association de promotion du logement agréée par la Région wallonne. Elle développe des projets à finalité sociale – pour les familles à faible revenu notamment – dans les communes d’Ath, Chièvres et Mons. À toi mon Toit réalise également un gros travail d’accompagnement de ces familles.

À Ath, plusieurs projets d’habitat groupé ont déjà vu le jour : à la rue Gérard Dubois, où six logements ont été aménagés, et où un grand jardin partagé fait vivre tout un quartier. À la rue de Pintamont, au-dessus de la maison paroissiale, où vivent une famille et un aîné. Et à la rue de Gand, où un espace communautaire à la philosophie quelque peu différente est aménagé ; il accueille des résidents, tels que des jeunes en situation familiale difficile, des personnes souffrant de handicap léger, ou des réfugiés, pour des courtes périodes.