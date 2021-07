Du mardi 3 août au vendredi 20 août, au plu tard, le carrefour du Boulevard du Parc avec la Chaussée de Bruxelles et la rue Defacqz seront partiellement fermés aux automobilistes.

Les travaux entrepris consisteront principalement en l’établissement d’un rond-point, ce qui nécessitera de mettre les accès via les Boulevards à ce carrefour en voies sans issues (l’accès à ce tronçons sera toujours possible pour les riverains uniquement), et d’alterner la circulation à hauteur du chantier au moyen de feux tricolores.

Une bonne nouvelle pour les automobilistes empruntant cette voie de circulation. Effectivement, cela fait plusieurs années que de nombreux accidents se produisaient à hauteur du carrefour du Boulevard du Parc. Avec un rond-point aménagé, cela permettra de réduire le nombre d'accident.

Ainsi, la circulation sera déviée via d’une part par la Chaussée de Bruxelles, Rue de Soignies, Rue de Saint Julien, Rue de Liessies et boulevard de l’Est et d’autre Part, par la Chaussée de Bruxelles, contournement, Avenue Léon Jouret et Boulevard du Parc.