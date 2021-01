Sans mauvais jeu de mots, voilà une demande de permis d'environnement (classe 2) introduite auprès de la Ville qui fait déjà grand bruit. Emanant d'un armurier dont le magasin est situé à la rue des Frères Gilbert, celle-ci est actuellement soumise à une enquête publique qui se clôture le 18 janvier prochain (11h).

La demande dont est saisi le collège communal concerne à la fois le déchargement et l'entreposage temporaire de palettes pouvant contenir jusqu'à 200kg de munitions de sûreté (en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) ainsi que l'autorisation de dépôt de poudres noires et sans fumée et/ou de sûreté au sens de l'Arrêté royal du 23 septembre 1958 réglementant la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi de produits explosifs.

Afin de rassurer la population, il faut savoir que l'armurerie en question ne permet pas le déchargement sécurisé de palettes scellées contenant des munitions de sûreté (cartouches) qui arriveront en transit des USA via Hambourg. Après les formalités de contrôle à la douane, la marchandise sera immédiatement expédiée à son destinataire. "Ces derniers jours, nous recevons un certain nombre d'appels de riverains inquiets", fait-on savoir du côté de l'administration communale (service Environnement).

Egalement interpellé à ce sujet par plusieurs de ses concitoyens, le bourgmestre de la capitale du Pays Vert estime qu'il n'y a absolument aucune raison de paniquer et d'entretenir un climat de psychose autour de ce dossier. "Cette demande n'a rien d'extraordinaire. Elle provient d'un commerçant qui exploite une armurerie dans le centre-ville depuis une vingtaine d'années et dont les activités professionnelles n'ont jamais posé le moindre problème", insiste Bruno Lefèbvre.

Ce dernier précise que la dimension des palettes en provenance du pays de l'Oncle Sam ne permet pas à l'exploitant de les rentrer directement à l'intérieur de son armurerie pour la simple et bonne raison que la porte de celle-ci n'est pas suffisamment large. "Ce matériel ne pouvant rester sur le trottoir après déchargement pour des raisons de sécurité publique, l'intéressé a réalisé un aménagement spécifique et sécurisé dans le garage de son domicile de la rue Haute Forière. Le stockage du matériel à cet endroit ne durera que 24h, le temps de permettre à la douane belge de se rendre sur place afin de désceller les palettes pour en vérifier le contenu et la conformité"; poursuit le maïeur.

Et notre interlocuteur d'ajouter qu'il s'agit de 3 à 4 kg maximum de munitions principalement destinées à des services de police de la région.

Signalons encore que la fréquence d'importation de ce type de marchandise est estimée à six par an et que dans le cas présent, la zone de secours de Wallonie Picarde a d’ores et déjà remis un avis favorable après avoir procédé à des vérifications en ce qui concerne les normes de sécurité.

Contrairement aux apparences, ce dossier n'a dès lors rien d'explosif ni aucune raison de mettre le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Il peut d'ailleurs être consulté au centre administratif de la rue de Pintamont jusqu'à la date de clôture de l'enquête chaque jour ouvrable pendant les heures de service, ainsi que le jeudi jusqu’à 20h. Néanmoins, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, toute consultation de ce dossier ou d'un autre doit être impérativement précédée d’une prise de rendez-vous auprès du service Environnement au 068/68.12.50.

Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'administration communale durant l'enquête publique. Il est également possible d'obtenir des explications techniques sur le projet auprès du demandeur, du collège communal ou de l’agent communal délégué à cet effet, voire du fonctionnaire technique du SPW à l'adresse suivante: place du Béguinage n°16 à Mons (065/32.80.11).