L'édition 2021 de la Ducasse d'Ath ne s'est pas déroulée de manière traditionnelle: cortège dispersé aux quatre coins de la Ville, événements incontournables annulés ou se déroulant à huis clos. En plus de ces traditions modifiées, le port du masque était obligatoire en intramuros et sur l’itinéraire des géants.

C'est donc dimanche matin, lors d'une météo assez maussade que les célèbres géants ont déambuler dans les rues de la Ville d'Ath sur les sons des fanfares pour le plus grand plaisir de la population. C'est notamment l'aigle à deux têtes, qui a ouvert le bal pour laisser place ensuite aux autres géants. Pour clôturer ce parcours inédit émanant du plan B, Goliath et Madame ont effectué des petits pas de danse avant d'emprunter le boulevard du Château.

Comme les Géants l’ont exprimés quelques jours avant la Ducasse, ils ne pouvaient pas rester un an de plus enfermés et loin de leurs Athoises et Athois. Ils ont réussi à donner de la joie et du bonheur à leurs Éfant d’Gouyasse après 18mois de moments difficiles. Un week-end assez particulier à Ath ponctué de moments d’émotion, de joie mais aussi de tristesse et de manque. Le pan B à fait couler beaucoup d’encre mais il s’avère qu’en fin de compte, l’objectif de celui-ci a été atteint : rendre la population heureuse.

A travers un communiqué, le bourgmestre d'Ath a souhaité remercier sincèrement les porteurs de Géants, la Rénovation du Cortège, les Fanfares, les services de Police, les services communaux et surtout la population qui a répondu présente tout en restant disciplinée.

"Les Athois ne périront pas et nous nous retrouverons en 2022 pour une Ducasse traditionnelle comme nous l’aimons tant et qui nous a tant manqué ces deux dernières années", déclare Bruno Lefèbvre, bourgmestre de la cité des Géants.