Breuvage du quotidien, consommation festive, offrande rituelle ou ingrédient gastronomique, la bière est intimement liée à l’histoire des hommes. Dans nos régions en particulier, elle connaît un succès ininterrompu depuis l’Antiquité gallo-romaine. C'est donc l'Espace Gallo-Romain qui a souhaité mettre à l'honneur la bière grâce à une exposition intitulée: l'Age de la Bière.

Participation du public

Les collectionneurs d’objets en rapport avec la bière (le tégestophiles), comme les cartons de bière, les étiquettes, les bouteilles, les verres et bien d’autre auront également droit à leur espace. Vous désirez montrer votre collection au plus grand nombre ? Prenez contact sans hésiter via accueil.egr@ath.be

Partenariat avec une brasserie locale

Si vous êtes de la région d’Ath, vous connaissez la Brasserie des Légendes ! "Nous sommes heureux de collaborer autour de cette exposition avec Pierre Delcoigne et son équipe. Au coeur de l'expo, de petites touches rappellent ce partenariat qui se traduit également par la mise en place d'un pass combiné". Au programme ? Découverte de l’histoire de la bière à l’Espace gallo-romain et de la fabrication actuelle de ce breuvage à la Brasserie des Légendes. Le tout avec des dégustations de la bière de l'expo mais aussi de cervoises et de bières athoises.

Tarifs: Adulte : 6€/ Etudiant : 5€/ Ticket famille : 14€/ Pass combiné : 15€