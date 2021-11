Âgé de 21 ans, Dylan (prénom d’emprunt) est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tournai pour un vol commis en août 2019 à Ath au préjudice d’une jeune commerçante qui venait d’ouvrir son café. Alors que tous les cafetiers ou presque se frottent les mains au moment de faire leurs comptes après la ducasse, la jeune femme avait de son côté constaté des pertes! Le préjudice est estimé à plus de 8 500€ mais le prévenu ne reconnaît que le vol de 450€, en plusieurs fois.

Lors d’enregistrements, Dylan avait bien indiqué avoir volé plusieurs milliers d’euros. "Mais c’était pour impressionner la fille qui était au téléphone, pour lui plaire", dira timidement le prévenu à la barre.

En réalité, la jeune commerçante connaissait l’intéressé depuis plusieurs années. Elle n’hésitait d’ailleurs pas à lui offrir le couvert et à l’héberger. Elle avait décidé de se lancer comme indépendante dans l’Horeca. C’était peu avant les faits. Le prévenu fréquentait très souvent son établissement, déambulant même dans des endroits du café où il n’aurait pas dû se trouver. La commerçante a commencé à avoir des suspicions et a fait appel à une amie. Celle-ci a communiqué avec Dylan, d’où les enregistrements, où il dit notamment qu’il a volé 5 000€ pour payer ses dettes. Cette technique est jugée douteuse par la défense qui explique, grosso modo, que l’amie de la commerçante a soutiré des aveux au prévenu sous prétexte d’accepter, en contrepartie, d’entamer une relation sentimentale avec lui. Lors de la vidéo, le jeune homme s’était mis à pleurer après avoir avoué.

Addict au jeu

"Soit c’est un dur, soit il est éploré, mais ici, il fait les deux, a lancé l’avocat de la commerçante. C’est après avoir remis les invendus auprès du brasseur que ma cliente a reçu des factures. Elle devait de l’argent! Elle a subi des pertes et a dû rendre des comptes auprès du brasseur mais aussi des intérimaires qui travaillaient pour elle. Monsieur a donné plusieurs versions, disant même avoir été escroqué par un grand costaud, un homme imaginaire. Il était addict au jeu." Le ministère public a confirmé l’oisiveté du prévenu, qui n’a pas de casier. Il requiert un an de prison ou une peine de travail d’au moins 150 heures.

«Je le considérais comme mon petit frère»

La défense a contesté la somme de 8 500€ et a demandé la suspension du prononcé ou une peine de travail et assure que le prévenu s’est repris en main. En pleurs, la jeune commerçante a tenu à s’exprimer: "Je suis allée voir sa maman qui m’a dit qu’on allait trouver une solution mais comme je n’ai plus eu de nouvelles, j’ai porté plainte. Je le considérais comme mon petit frère, je le logeais. Je souhaitais entrer dans la vie active et à cause de lui, j’aurais pu tomber en faillite après un mois seulement. Heureusement que mon père m’a aidée." Le prévenu a encore lâché quelques mots en fin d’audience. "Je suis désolé d’avoir cassé la confiance de cette famille."

Jugement le 9 décembre.