Au travers de celle-ci, le collège communal demande au gouvernement fédéral et wallon de prendre des mesures fortes pour aider un secteur très fragilisé par la crise sanitaire

Depuis le début de la crise COVID19, le collège de la ville d’Ath est sensible aux difficultés rencontrées par les citoyens et l’ensemble des secteurs professionnels qui ont dû faire face à des mesures strictes dans le but d’enrayer la pandémie.

L’impact des mesures prises par le Conseil National de Sécurité a des conséquences lourdes sur l’économie en général et plus particulièrement sur le secteur Horeca dont la réouverture est prévue dans l’ultime phase de déconfinement et sous des conditions strictes.

Lors du collège communal de ce vendredi 5 juin, ses membres ont décidé de proposer une motion de soutien à la relance des activités dans le secteur Horeca. Cette motion rassemble un grand nombre de mesures spécifiques et structurelles en faveur du secteur afin d’assurer, lors de la relance des activités, la pérennité des acteurs économiques mais aussi le maintien de l’emploi.

Les membres de l’équipe scabinale s’entendent à dire que l’Horeca est un secteur qui souffre et n’hésitent pas à se mobiliser pour apporter l’aide et le soutien nécessaire. Aujourd’hui, il formule plusieurs demandes auprès du gouvernement fédéral.

A commencer par l’instauration d’une fiscalité adaptée pour soulager le secteur Horeca (hôtels, restaurants et cafés) comme l’ont déjà fait ou s’apprêtent à le faire certains états voisins membres de l’Union Européenne.

Concrètement, cela se traduirait par une diminution du taux de TVA à 6%, des frais professionnels déductibles à 100% (au lieu de 69%) pour les frais de restaurant, au moins jusque fin de l’année 2020 mais aussi des mesures complémentaires et spécifiques relatives aux baux commerciaux.

La motion du collège athois vise encore à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens (avec une attention particulière pour les plus fragiles et les personnes touchées par la crise) et donc la demande intérieure. Ce soutien devrait être orienté de manière à favoriser notamment la dépense dans l’Horeca et pourrait prendre la forme d’un « chèque pouvoir d’achat » ciblé.

Au gouvernement wallon, le collège demande veiller à ce que le plan « Ré-Action » puisse être activé utilement pour les petites entreprises de l’Horeca. Ce genre d’aide doit être aisément accessible, et nécessiter le moins de démarches possibles. Tout en étant attentif à inclure ce secteur très fragilisé dans son plan « GET UP WALLONIA » au cours des prochaines phases de son action.

Au gouvernement fédéral et wallon :

Parmi les autres demandes du collège figure l’octroi de facilités bancaires spécifiques pour faire face aux charges fixes qui pèsent sur le secteur en opérant une modification de la loi de garantie bancaire pour faire face aux charges fixes qui pèsent sur le secteur et assouplir les critères d’octroi de crédits temporaires pour les établissements qui ont un retard limité en paiement ONSS et qui peuvent prouver leur viabilité financière.

Des mesures spécifiques liées aux charges sur le travail et aux différentes aides à l’emploi et la formation afin de maintenir le taux d’emploi dans le secteur.

La prolongation de six mois du chômage économique 'corona' pour le secteur afin d’éviter les licenciements secs ainsi qu’une réduction TVA temporaire via un crédit d’impôt dégressif sur une période à déterminer, à ajuster en fonction de la somme totale perdue à la suite de la crise.

D’entamer une réflexion sur les cotisations sociales, menant à de nouveaux reports, et éventuellement à certaines réductions temporaires, ainsi qu’à la réduction automatique des primes d’assurance et des abonnements énergétiques pendant le confinement.

Dans son communiqué, le collège communal ajoute qu’il pourrait évaluer sur le long terme la fiscalité locale spécifique au secteur afin de les soutenir dans la relance de leurs activités au-delà de l’exercice 2020.

B.D