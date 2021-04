Mercredi soir, le bourgmestre de la capitale du Pays Vert a proposé au conseil communal d’approuver, par écrans interposés, une nouvelle motion qui demande aux autorités régionales d’abandonner l’examen du projet de ligne à très haute tension Boucle du Hainaut pour lequel Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité HT, a introduit voici déjà plusieurs mois une demande de révision du plan de secteur.

Dans le cadre de ce dossier suscitant une levée de boucliers au sein des 14 communes wallonnes figurant sur le tracé de cette future liaison aérienne de 380.000 volts entre Avelgem et Courcelles (Charleroi), plusieurs études ont été demandées et portent principalement sur l’impact des lignes à haute tension sur la santé humaine, animale ainsi que sur la biodiversité. "Tant que les résultats de ces études ne sont pas connus, Elia doit retirer sa demande !", estime Bruno Lefèbvre (PS).

Au travers de cette motion approuvée à l'unanimité après avoir donné lieu à des prises de parole de plusieurs mandataires, la ville d'Ath demande à Elia de retirer sa demande afin qu’elle puisse pleinement prendre en compte les conclusions des différentes études initiées et les futures décisions qui seront prises par la Wallonie pour assurer la protection des populations, de la fane et de la flore. "L’objectif recherché reste la priorité absolue qui doit être accordée à la protection de la santé et du bien-être des habitants, ainsi qu’à leur qualité de vie, la qualité du patrimoine et le respect de l’environnement, de notre agriculture et du bien-être animal", souligne encore le bourgmestre.