Comme chaque année la Ville d’Ath vibrera aux sons des différents concerts dans le cadre des fêtes de la Musique les 17, 18 et 19 juin prochains. Les festivités débuteront avec un podium qui accueillera Olivia Thoor et Marie Ovens, ainsi que DJ Sachmax le vendredi 17 juin dès 19h sur la Grand Place de Ghislenghien. Des repas barbecue seront servis.

Le samedi 18 juin, les festivités débuteront par un concert de la Chorale Rencontre en collaboration avec le groupe des enfants Cant’Ath et le Groupe Sonn’Ath sur la Place du Marché aux Toiles dès 16h. (en cas de pluie le concert se donnera au CAR rue de Brantignies). Dès 16h également, sera donné dans le parc du CPAS (Bld de l'Hôpital), un concert de l’ensemble de cordes de l’Académie de Musique accompagné par les professeurs.

A 18h, commenceront les concerts dans le centre-ville et ce dans le cadre de la Nocturne de l’Eté avec Claude Barry qui se produira sur la scène de la Place Ernest Cambier mais également les Cinq de Choeurs qui reprendront la variété française sur la Grand Place avec des concerts à 19h, 20h et 21h.

Le groupe Tijuana Dixie Dan déambulera durant la soirée dans les différentes rues du centre-ville dans une ambiance musicale tirée de la Nouvel Orléans. Des concerts celtiques seront proposés à 15h et 17h dans le cadre du Musée Gallo-Romain tant le samedi que le dimanche.

Du côté de Rebaix c’est le groupe Ath Street Band qui se produira entre 8h et 18h dans le cadre de la Grand Brocante organisée par le comité des fêtes de Rebaix. Enfin, le dimanche 19 juin, la Chorale ZIK Zak se produira dans le parc du CPAS Rue Maria Thomée dès 16h et la fanfare de Lorette sera en concert également en son local intergénérationnel rue Defacqz à 11h et 14h30 en présence des géants Coupi Baudouin IV et Alix. L'ensemble Vocalis clôturera le weekend avec une répétition publique suivie d'un petit concert de 17h à 19h à l'Académie d'Ath avec au programme les musiques vocales des 20e et 21e siècles.