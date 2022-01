Bien que très proche de Jean-Luc Crucke, qui accéda au strapontin ministériel en 2017, Carine De Saint-Martin n’était pas dans la confidence. La bourgmestre faisant fonction depuis décembre 2018 et en titre un an plus tard, suite à la démission de l’homme fort du conseil frasnois, ne s’attendait pas à un départ aussi rapide du gouvernement wallon.